Falciato da un'auto mentre fa ritorno a casa dopo la spesa: uomo in gravissime condizioni

FILOTTRANO – Era uscito di casa a piedi per fare la spesa nel vicino supermercato e al rientro è stato falciato dall'auto condotta da una donna. Ora è ricoverato all'ospedale in gravissime condizioni un uomo di 72 anni. L'investimento è avvenuto in via Tornazzano, attorno alle 16. Subito è stato dato l'allarme al 112. Sul posto è intervenuto il 118 con l'ambulanza infermieristica di Filottrano. I soccorritori hanno constatato subito le gravissime condizioni del paziente, per questo hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza. Il 72enne, che non ha più ripreso conoscenza e ha riportato fratture in più punti del corpo, è stato intubato e portato in volo a Torrette in condizioni critiche.