Fermo su una panchina sembra morto ma quando arrivano i soccorsi si riprende

ANCONA - Rumori, movimenti, trambusto ma nessun segnale. E la paura che cresceva di minuto in minuto per un cittadino bengalese fermo su una panchina lungo corso Carlo Alberto. Alcuni passanti hanno quindi chiamato i soccorsi, sul posto l'automedica e la Croce Gialla con l'uomo che si è finalmente destato tanto che non è stato neanche necesssario portarlo in ospedale.