Femminicidio di Osimo: fissati funerali e fiaccolata in memoria di Ilaria

OSIMO- Sabato 14 ottobre si celeberaranno i funerali di Ilaria Maiorano, la vittima del femminicidio di Osimo morta martedì scorso nella propria abitazione di via Montefanese. La cerimonia è in programma per le 10 nella chiesa di San Marco.

Lutto cittadino e fiaccolata

Il Comune di Osimo osserverà il lutto cittadino per tutta la giornata mentre, ventiquattrore dopo (domenica 15 ottobre) è stata già indetta una fiaccolata nel ricordo della donna. Il ritrovo è fissato per le 18 in piazza del Teatro per raggiungere in corteo piazza Boccolino.