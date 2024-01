Vis Pesaro - Spal 1-1

VIS PESARO (4-3-2-1): Neri F. 5,5; Da Pozzo 5,5 (1’ st Neri G. M. 6,5), Tonucci 6,5 (20’ st Peixoto 6), Rossoni 6,5, Zoia 6,5; Iervolino 6,5 (27’ st Valdifiori 5,5), Di Paola 6,5, Rossetti 6,5; de Vries 5 (51’ st Molina sv), Mamona 6,5 (20’ st Pucciarelli 6); Karlsson 6,5. All. Banchieri 6

SPAL (4-3-3): Alfonso 5,5; Fiordaliso 6, Peda 6,5, Bassoli 6, Tripaldelli 5 (18’ st Celia 6); Contiliano 5,5 (42’ st Puletto sv), Bertini 5,5 (18’ st Antenucci 6,5), Collodel 5,5 (49’ st Valentini s.v.); Maistro 6,5, Rabbi 5, Rao 5,5 (18’ st Edera 6). All. Colucci 6

ARBITRO: Castellone di Napoli 6

RETI: 3’ pt Karlsson, 49’ st (aut.) Peixoto

NOTE: spettatori 1.446; ammoniti Neri F., Di Paola, Neri G. M., Rossetti, Da Pozzo, Bertini, Maistro

PESARO Anno nuovo, beffa vecchia. Certo, a priori tutti avrebbero messo la firma per un pari con l’ambiziosa Spal, e a conti fatti l’1-1 è anche risultato giusto. Resta l’amaro in bocca della rete istantanea di Karlsson difesa strenuamente fino al 94’, minuto in cui il corner sballato di Maistro ha assunto una traiettoria strana complice la deviazione decisiva di Peixoto, a beffare il rientrante Neri.

Le scelte

Per Banchieri scelte obbligate o giù di lì. Stante la squalifica di Zagnoni, in difesa con Tonucci gioca Rossoni, davanti a Filippo Neri che ritrova la titolarità quasi tre mesi. A centrocampo Di Paola confermato regista (l’ex Valdifiori parte dalla panchina), con Iervolino e Rossetti mezz’ali, in avanti Karlsson gioca di punta supportato da Mamona e da de Vries. D’altronde non c’è più Sylla, Nicastro ancora non è stato chiuso e Molina è arrivato venerdì. Nemmeno il tempo d’iniziare che la Vis passa. Palla conquistata da Rossetti in mediana, sfera a sinistra a Mamona che crossa a centro area per Karlsson, colpo di testa a sovrastare Tripaldelli e sfera in gol. Spal sorpresa dall’atteggiamento dei ragazzi di Banchieri che inizialmente arrivano sempre primi sul pallone. Anche quando sbagliano qualcosina (Zoia rimedia schermando col corpo al tiro di Collodel nato da un errato disimpegno di Da Pozzo). Al 13’ però la Vis rischia grosso, sulla punizione dal limite di Bertini che colpisce la traversa. Al 16’ azione prolungata ospite con la Vis che in qualche modo si salva (sdraiata di Tonucci, ribattuta di Rossetti). Al 18’ contropiede Spal concluso da Rabbi su cui Neri respinge così e così: proteste pesaresi perché l’arbitro fa continuare l’azione nonostante Tonucci fosse rimasto dolorante a terra per un colpo alla testa. Al 28’, sul primo corner di giornata, Di Paola fa le prove tecniche per far venir giù lo stadio, con un tiro al volo che finisce alto di un metro. Bella l’azione che al 33’ porta de Vries al tiro (qualche impaccio per Alfonso), bravo al 38’ sull’out sinistro Tripaldelli con un pallone in mezzo sbrogliato da Rossetti. Avvisaglia che induce Banchieri a invertire de Vries e Mamona.

Beffa in coda

Nella ripresa Banchieri getta nella mischia Gian Marco Neri, gemello del portiere Filippo. La Spal tiene il pallino, anche se - fino all’entrata di Antenucci - è pericolosa solo su un contropiede salvato da Zoia. Provvidenziale poco dopo Rossoni, dopo che Tonucci chiede il cambio costringendo Banchieri ad accentrare Zoia. Al 68’ e al 72’ occasioni per Antenucci parate da Neri che poi commette un pasticcio, prendendo due volte la palla con le mani a distanza di pochi secondi. Punizione a due in area, Edera tocca per Antenucci respinta col corpo da Gian Marco Neri. Poi la beffa finale.