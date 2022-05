Terribile schianto autoarticolato-auto sulla Statale, donna di 35 anni in gravissime condizioni

FALCONARA - Quel tratto di strada maledetto. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 9 lungo la Statale 16 nel Comune di Falconara per un incidente stradale tra un autoarticolato ed un’autovettura. Per cause ancora in fase di accertamento i due mezzi si sono scontrati frontalmente tra loro.

La squadra di Ancona in collaborazione con i sanitari del 118 ha provveduto ad estrarre la conducente dell’auto con tecniche specifiche, per poi affidarla alle cure dei sanitari i quali successivamente hanno trasportato la paziente di 35 anni con l'eliambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale di Torrette in condizioni gravissime. I vigili del fuoco hann poi messo in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto anche la Polizia Stradale.

