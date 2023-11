FALCONARA Uno scontro frontale da brividi quello che si è verificato alle 21 di giovedì in prossimità dell’incrocio di Rocca Priora, tra la statale 16 e via Clementina, la strada che poi conduce a Chiaravalle, passando vicina al Castello della Rocca ed al ristorante Prenna. Un falconarese di 51 anni che guidava uno scooter Honda SH e che viaggiava da Senigallia verso Falconara in sella al suo motociclo, all’altezza dell’incrocio è entrato in collisione con un’auto Audi A4, alla cui guida c’era un 31enne residente a Monte San Vito, che proveniva in direzione opposta e si stava immettendo, svoltando a sinistra, verso via Clementina.

I soccorsi

L’impatto tra lo scooter e l’automobile è stato molto violento ed il centauro, dopo un volo di alcuni metri, è atterrato rovinosamente sull’asfalto. Le condizioni del falconarese nato nel 1972 sono apparse subito gravi agli automobilisti che transitavano ed hanno telefonato al 112. Dopo pochi minuti sono giunti sul luogo dell’incidente i carabinieri della sezione del Nucleo Radiomobile della compagnia di Ancona ed gli operatori del 118, con un’autoambulanza ed un’automedica. Il 51enne, che aveva anche perso conoscenza, è stato trasportato all’ospedale di Torrette: aveva subito diversi traumi e fratture. All’ospedale regionale è stato rianimato ed operato d’urgenza durante la notte. Le sue condizioni sono gravi e resta in prognosi riservata. L’esatta dinamica del drammatico incidente stradale è ancora al vaglio dei carabinieri. La viabilità nella zona dove è avvenuta la collisione tra lo scooter condotto dal falconarese e l’Audi A4 guidata dal trentunenne di Monte San Vito è ad alto rischio di incidenti e più volte sono stati segnalati problemi anche dai residenti. Diversi tamponamenti e alcuni incidenti stradali sono avvenuti anche negli ultimi anni. Per non parlare della zona di Fiumesino, a poche centinaia di metri dall’incrocio tra la strada statale 16 e via Clementina, che è stata teatro di investimenti e incidenti mortali. «In quell’area troppi automobilisti eccedono nella velocità – dice il comandante della polizia locale, Luciano Loccioni – e non rispettano i limiti ma grazie alle nostre attrezzature tecnologiche i rischi stanno calando e anche gli incidenti con conseguenze gravi».

La tragedia

Nessuno dimentica, però, il tragico incidente avvenuto nel tardo pomeriggio del 22 gennaio 2022 proprio a Fiumesino, quando Fatma Ben Frej, donna di origine tunisina di 53 anni, mamma di quattro figli che viveva in una casa popolare del quartiere con la sua famiglia, mentre attraversava la statale 16 di fronte alla raffineria Api fu investita da un’auto, condotta da un sessantenne di Montemarciano, sotto gli occhi della figlia adolescente che era con lei e che rimase miracolosamente illesa. Poco lontano, nel quartiere di Villanova, anche una 58enne fu investita e uccisa da una Mercedes il 6 settembre 2022 mentre attraversava la stessa via Flaminia con al guinzaglio il suo cane. La viabilità della zona si conferma a rischio e gli agenti della polizia locale cercando di arginare gli eccessi di velocità anche utilizzando strumenti tecnologici all’avanguardia.