Falconara piange il sorriso di Luigi Mandolesi: amante degli animali si è spento a causa di una malattia rarissima

FALCONARA L'intera comunità di Falconara piange la morte di Luigi Mandolesi, classe 1971. Nato a Rimini, ma cresciuto nelle Marche, si è spento stamattina alle 3.45 (3 novembre) a Chiaravalle a causa di un brutto male che ha finito per logorarlo in soli quattro mesi. Lascia una moglie e una figlia di 11 anni.

L'amore per gli animali

Dopo il Liceo e la Laurea aveva fondato la catena Friends - negozi per animali - con un punto vendita al Centro Mirum, uno a Civitanova e uno a Falconara. Amava il calcio dove seguiva sia l'Inter sia l'Ancona, in particolare al vecchio Dorico. Gli amici lo raccontano come una persona generosa e umile messo ko solo da un rarissimo carcinoma che non lascia scampo.