Minorenne sorpreso in una sala scommesse a Falconara: attività sospesa e maxi multa

FALCONARA - Minorenne scoperto dentro una sala scommesse di Falconara, multa e guai per il responsabile dell'attività.

La ludopatia, ovvero la dipendenza da gioco, è una condizione di notevole gravità, che può arrivare a compromettere in modo molto serio la qualità di vita di una persona e quella dei suoi familiari, e che, secondo le ultime statistiche nazionali, può colpire anche i minori. La Polizia di Stato rivolge particolare attenzione al fenomeno, attraverso mirate attività di contrasto e prevenzione della ludopatia, soprattutto tra i giovanissimi. Proprio in quest’ottica, il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha disposto l’effettuazione, nei giorni scorsi, sia in città che in provincia, di capillari servizi di controllo delle sale scommesse, in termini di regolarità delle licenze, ma anche e soprattutto a tutela dei minori.

Nello specifico, i poliziotti della squadra amministrativa della Questura di Ancona, unitamente ai poliziotti della Squadra Mobile hanno effettuato alcuni controlli per verificare la regolarità delle licenze amministrative di alcune sale gioco. Durante i controlli espletati è emerso che in una sala scommesse di Falconara non era stato verificato dal preposto il documento di identità di un minorenne che si trovava all'interno del pubblico esercizio.

I poliziotti hanno affidato il giovane ai familiari ed hanno contestato al titolare della sala una sanzione amministrativa pari ad euro 6.666,67.

Il verbale di contestazione verrà trasmesso all'ufficio dei Monopoli di Stato di Ancona che emetterà un provvedimento di sospensione dell' attività per una durata che potrà variare dai 10 ai 30 giorni.