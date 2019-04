Minacciato dal vicino fugge nell'androne e chiama i soccorsi

di Stefano Rispoli

FALCONARA - Minacciato dal vicino di casa romeno, si nasconde nell’androne del palazzo e chiede aiuto al 112. È accaduto nella tarda serata di mercoledì in un condominio in pieno centro. L’intervento provvidenziale dei carabinieri di Falconara, coordinati dal comandante Michele Ognissanti, ha scongiurato il peggio e ha contribuito a riportare la situazione alla normalità. La richiesta di soccorso è arrivata alla centrale operativa poco prima della mezzanotte da una palazzina di via XX Settembre.