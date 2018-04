McDonald’s ora lancia la sua sfida. Apre il fast food «Snack di qualità»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA -Sarà venerdì 27 aprile l’inaugurazione. Lo comunica Giovanni Fabbri, uno dei responsabili della multinazionale nata negli Stati Uniti nel 1937. Il nuovo punto di ristorazione della McDonald’s Italia, molto atteso, è quasi pronto. Entro un paio di giorni saranno serviti i primi snack nella struttura di via Marconi. “Scopri la qualità dei prodotti che ogni giorno serviamo a 700.000 persone in tutta Italia, selezionando solo le migliori materie prime”, annuncia una locandina.Ormai tutto è pronto, mancano solo gli ultimi dettagli. Una decina di giorni fa sono avvenute le selezioni per il personale. Sono stati ascoltati una settantina di aspiranti per colloqui individuali su 900 curriculum che erano arrivati via mail alla multinazionale del fast food. «La cosa che ci preme è offrire un servizio di qualità», aveva affermato nella precedente occasione Massimiliano Lucarelli referente di vari punti nelle Marche. «Questa città ha tutti i requisiti per essere una location di successo», secondo il referente McDonald’s Lucarelli. La motivazione è determinata dalla circostanza che questa nuova struttura sorge in prossimità di impianti sportivi, centri commerciali. Il richiamo è ovviamente rivolto ai giovani ma anche alle famiglie.Mentre resta tutto da verificare l’aspetto legato alla viabilità dove è facile immaginare, data l’attesa, un consistente flusso di accessi specie in auto. I lavori per la realizzazione della struttura e dell’area attrezzata circostante sono in dirittura d’arrivo. Stessa cosa per il collegamento con la viabilità di via Marconi. Due le modalità d’accesso al ristorante come in ogni struttura McDonald’s. Nel primo caso si arriva a piedi o con l’auto, si parcheggia, si entra, si ordina e si mangia. Nell’altro caso si accede secondo la modalità McDrive, il fast food comodo e veloce, per chi ama gustare i menù in libertà in macchina a casa o in viaggio. «Anche chi è di fretta – specifica McDonald’s Italia – ha diritto a uno spuntino sfizioso e gustoso, facile, comodo e veloce, McDrive è la tua corsia privilegiata verso il gusto». Tra i numerosi prodotti suddiv isi in vari menu ci sono: i panini, i contorni, le ricche fries, filet o fish, cheeseburger, hamburger, le bevande, i dessert, la frutta, le insalate, l’offerta mccafé, caffetteria, la colazione, sfiziosità, happy meal, salvaeuro e tanto altro.