Litigano per il parcheggio: quando torna trova la sua auto danneggiata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Auto danneggiata dopo la lite per un parcheggio in pieno centro. Sull’episodio accaduto in piazza Garibaldi sono in corso indagini della Polizia locale. Molto probabilmente saranno le immagini delle telecamere a chiarire la situazione e identificare l’autore del danneggiamento.Un parcheggio conteso con un altro automobilista: quando l’uomo torna a riprendere l’auto si accorge che la carrozzeria è stata danneggiata, con una chiave o con un oggetto appuntito, e segnala tutto alla polizia locale.