Lezione di yoga all’aperto per contestare la stretta delle ultime normative

FALCONARA - Si è svolto a Falconara il sit-in organizzato dall’associazione Rinascita in collaborazione con altre realtà locali (Palestra Palloni e Shaktyoga) durante il quale diversi insegnanti e allievi, provenienti anche da altre città della provincia, hanno espresso la loro contrarietà verso alcune rigide restrizioni degli ultimi decreti che hanno di fatto bloccato molte attività salutari ed importanti come appunto lo yoga.

In piazza Mazzini hanno svolto una breve pratica all’aperto, seduti in cerchio e mantenendo una distanza di sicurezza, «a dimostrazione di come siano state svolte le lezioni al chiuso, rispettando tutte le norme di prevenzione del contagio, previste dai precedenti decreti. Ciononostante - sottolinea l’insegnante Raffaella Paoletti - ci è stata tolta la possibilità di proseguire». Alcuni avevano investito per adeguarsi alle normative ed altri stavano ancora cercando di recuperare la perdita causata dal lockdown primaverile.



«Chiediamo - hanno sottolineato i partecipanti - che presto si possa tornare a praticare in presenza e che le misure di prevenzione importanti e realmente utili vengano in caso fatte rispettare dai trasgressori, piuttosto che adottare provvedimenti che vadano a colpire intere categorie nazionali, limitando oltremisura anche scelte personali di libertà individuale».

