Scontro frontale tra un'auto e un camper: tre feriti, due estratti dalle lamiere

FALCONARA - Nella prima mattina della giornata odierna, alle ore 8 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti sulla Statale 16 vicino della raffineria Api per un incidente stradale. Per cause in fase di ricostruzione, una vettura si è scontrata frontalmente con un camper. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per liberare i due occupanti del camper rimasti incastrati tra le lamiere. Una volta liberate, le due persone sono state soccorse dal personale medico del 118. Ferito anche l'autista della vettura che è stato trasportato al pronto soccorso. Sul posto l'eliambulanza del 118. La Statale Adriatica è rimasta chiusa al traffico per circa un'ora.