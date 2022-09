FALCONARA - Piazza Mazzini è lo spazio principale della città, il cuore della comunità falconarese. Eppure troppe volte quella che dovrebbe essere l’anima della vita sociale di Falconara è stata teatro di episodi di vandalismo e di microcriminalità, di violenze e di eventi drammatici. Anche per questo il Comune è impegnato nella riqualificazione del principale spazio cittadino con un progetto di manutenzione straordinaria ed il cantiere dei lavori è stato allestito l’1 settembre.

L’obiettivo

Si vuol far divenire piazza Mazzini una sorta di giardino urbano con alberi e siepi sempreverdi, fiori colorati e panchine antivandali. «Siamo sempre molto attenti ai luoghi della vita pubblica e della socialità – dice il sindaco Stefania Signorini – e piazza Mazzini è per noi un punto imprescindibile della nostra storia e del futuro di Falconara. Per questo siamo sensibili alla sua riqualificazione ed all’arredo urbano che deve abbellire quella che è il fulcro della vita sociale cittadina. Vogliamo riportare il verde nel centro urbano e offrire occasioni di socialità ed aggregazione, valorizzando la piazza e ricreando un senso di identità e appartenenza della comunità».

L’ufficio tecnico comunale ha predisposto il progetto per cui è previsto un investimento di 162.500 euro, grazie ad un apposito finanziamento pubblico. Nel progetto è inserita la realizzazione di grandi vasche ricche di alberature, arbusti ed essenze, con panchine che occupano l’intero perimetro, per creare spazi di incontro e incrementare il sistema esistente di verde e arredi. Piazza Mazzini si estende per 3mila mq ed è al centro della città, vicino alla stazione ferroviaria, al centro culturale Pergoli e a via IV Novembre, asse di collegamento tra la parte bassa della città e la parte alta con l’antico Palazzo Bianchi, oltre che al principale viale pedonale e commerciale, che la collega con piazza Garibaldi. «La piazza – sottolinea il sindaco - è da sempre un punto di riferimento identitario, di ritrovo e immagine di ogni città e piazza Mazzini è la principale sia per dimensione che per posizione, oltre che prima visione di Falconara per chi arriva dalla stazione ferroviaria e su di essa si affaccia lo storico Palazzo Pergoli che ospita la biblioteca comunale. Inoltre è il crocevia delle principali attività commerciali, è connessa alle altre piazze cittadine mediante alcuni assi pedonali e via carrabili ed ospita molti eventi nel corso dell’anno».

Gli interventi saranno mirati e diversi nel tempo: il primo prevede la rimozione degli elementi vecchi e fatiscenti come le panchine in ferro posizionate senza un logica apparente e tutto il sistema di griglie attorno agli alberi. Al loro posto saranno realizzati 4 grandi arredi urbani ai lati della piazza, il cui perimetro sarà costituito da un sistema di panchine modulari in cemento bianco con trattamento antivandalo. Sedute e schienali saranno in legno, in essenza ad alta resistenza per gli ambienti marini. Il progetto prevede anche la manutenzione delle porzioni di pavimentazione maggiormente degradate e, nelle prime fasi, l’intervento di riqualificazione riguarderà la zona antistante il centro Pergoli e punterà a recuperare l’aspetto di piazza giardino di un tempo.