La danza dei delfini nel mare di Falconara: un autentico spettacolo

FALCONARA - Sembrano voler andare verso riva, oltre gli scogli, a divertirsi coi bambini sulla spiaggia. Poi tornano a nuotare in mare aperto e fa un certo effetto vederli danzare e giocare, tuffandosi e poi riemergendo dall’acqua con sullo sfondo la raffineria Api e anche una nave o, dall’altra parte, il porto di Ancona e il monte Conero, le spiagge di Falconara e Palombina.

Sono almeno due i delfini che in questi giorni hanno lasciato a bocca aperta diverse persone a Falconara e sono stati immortalati anche da un video molto apprezzato e condiviso sui social girato dal falconarese Mauro Graidi, che da un’imbarcazione segue passo passo e per diversi minuti i due cetacei nelle loro stupende ed eleganti evoluzioni. I delfini si sono avvicinati moltissimo alla costa, agli scogli e alle spiagge e hanno coperto diverse miglia mentre erano ripresi dal video, come consumati attori: dalla zona della raffineria Api fino a Palombina Vecchia e anche oltre per poi tornare verso nord e verso il mare aperto.

Dalla Capitaneria di Porto fanno sapere che non è un fenomeno raro vedere i delfini vicino alla costa ma i due esemplari di Falconara erano veramente a poche decine di metri dal litorale. Anche alcune persone che si trovavano al mare a Marina di Montemarciano, tra cui Natasha Frolova, hanno detto di aver visto in mare i delfini nuotare non distanti dalla riva mentre la Guardia Costiera ha evidenziato che alcuni esemplari di cetacei si spingono anche all’interno del porto di Ancona.

