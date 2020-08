SENIGALLIA - Grave incidente poco dopo le 17 in via Traversa Cesano all’Intersezione con la Statale. Una moto e un’auto si sono scontrate e ad avere la peggio è stato il centauro che è stato trasferito in codice rosso a Torrette dall’eliambulanza nel frattempo intervenuta. Sul posto, oltre ai sanitari, la polizia locale per i rilievi.

Ultimo aggiornamento: 18:49

