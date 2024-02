PESARO Pauroso schianto ieri mattina nel cuore del quartiere Pantano con il ribaltamento di un’auto e la giovane che era alla guida rimasta ferita anche se per fortuna non gravemente. E’ successo intorno alle 8 all’incrocio tra le vie Menotti e Manara dove,probabilmente a causa di un mancato rispetto della precedenza, una Hyundai Atos e una Opel Astra si sono urtate.

APPROFONDIMENTI ANCONA Ancona, soffocò a 80 anni la moglie malata di Alzheimer: condannato in primo grado

Lo schianto

Nel momento dello schianto la Hyundai è stata letteralmente sbalzata ed è capottata ribaltandosi sulla carreggiata. Immediatamente sono scattati i soccorsi e sul posto, insieme al 118, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e una squadra dei vigili del fuoco perchè si temeva che la giovane conducente fosse rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo. Ma quando sono arrivati i pompieri - rimasti impegnati a mettere in sicurezza il luogo dello schianto - la donna era già riuscita a uscire aiutata da alcuni passanti e poi ha fatto ricorso alle cure del pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore: le sue condizioni si sono rivelate non gravi. Lo scontro ha innescato la protesta dei residenti della zona che lamentano da tempo la pericolosità dell’incrocio e la frequenza degli incidenti.

Un altro incidente, alla stessa ora di quello accaduto a Pantano, è poi avvenuto al porto all’altezza della rotatoria tra le vie Cecchi e Gorizia dove due persone che stavano passando in bici si sono urtate e hanno dovuto essere soccorse dal 118 per le ferite riportate. Sul posto per gli accertamenti una pattuglia della polizia locale.