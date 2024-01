Ancona, violento scontro tra un furgone e due auto: il conducente resta bloccato. Paura in galleria

Oggi, 25 gennaio, poco dopo le 12 una squadra di vigili del fuoco di Ancona è intervenuta sulla SS16, all’interno della galleria della Montagnola , per lo scontro tra due autovetture e un furgone. Il conducente di una vettura è stato estratto con attrezzature specifiche e consegnato per le cure del caso al personale del 118. Tutti i mezzi coinvolti sono stati messi in sicurezza. Sul posto la polizia locale.