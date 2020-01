Addio ad Aldo Fantoni, architetto che progettò hotel, palazzi e anche il prg

FALCONARA - Profondo cordoglio per la scomparsa dell’architetto Aldo Fantoni, venuto a mancare ieri all’età di 89 anni. La cerimonia funebre, curata dalle Onoranze funebri Pieroni, si svolgerà domani alle 15.30 nella chiesa del Santo Rosario a Falconara. Fantoni si formò sotto la guida dell’architetto Augusto Rossini nel cui studio collaborò a importanti progetti quali l’albergo Internazionale di Portonovo, la ristrutturazione del Fortino Napoleonico e la chiesa Ss Madre di Dio a Torrette. Si trasferì poi a Falconara dove nel 1960 sposò Maria Carla Cerioni dalla quale ebbe quattro figli. Tra i suoi progetti più importanti, ci sono l’hotel Touring, l’azienda municipalizzata servizi, il Tapioka dancing (ex El Duende) e la ristrutturazione della biblioteca comunale al centro Pergoli. Portò avanti anche la realizzazione del Green Garden Village a Sirolo e numerose ristrutturazioni nel centro storico di Ancona. Nel corso degli anni, a più riprese, collaborò ai piani regolatori urbanistici del Comune di Falconara. Negli anni Ottanta, la sua ricerca di nuovi motivi, stili ed esperienze lo avevano portato nel sud est asiatico dove aveva lavorato a diversi progetti per lo studio di architettura Bent Severin & associates a Singapore Ultimo aggiornamento: 26 Gennaio, 07:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA