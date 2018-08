Vogliono rubare il gasolio dal trattore, ma il cane abbaia e li mette in fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Tre giovani di 20, 22 e 25 anni (due sono fratelli), già noti come assuntori di sostanze stupefacenti, sono stati denunciati per tentato furto dai carabinieri della Compagnia di Fabriano. La banda è fuggita per colpa del cane detective che ha sentito strani rumori ed ha iniziato ad abbaiare. Il proprietario è subito uscito di casa e ha ritrovato una tanica vuota da 30 litri vicino al trattore, un tubo e un imbuto. La banda è riuscita solo a manomettere il serbatoio. Sul posto i carabinieri. Nella stessa notte i militari hanno notato un giovane che camminava, in zona, con fare sospetto. E’ emerso che alcuni giorni prima aveva raggiunto proprio la casa dell’agricoltore per chiedergli del gasolio visto che era rimasto a piedi con l’auto. Il giovane, convocato in caserma, ha ammesso le sue responsabilità e raccontato che, insieme ai suoi due amici, stava cercando di rubare carburante. «Avevamo finito i soldi e non potevamo tornare a Fabriano» ha riferito ai militari.