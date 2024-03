Copertura di un edificio scoperchiata dal forte vento: allarme a Fabriano

FABRIANo - Una lunga serie di interventi: ieri i vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio a Fabriano in via Stelluti Scala, per rimuovere circa 140 metri quadrati della copertura di un edificio scoperchiata dal forte vento. Sul posto la squadra con l’ausilio dell’autoscala, dopo aver evacuato lo stabile, ha lavorato diverse ore per rimuovere tutte le parti pericolanti e mettere il tetto in sicurezza.