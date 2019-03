La copertura della tribuna dello stadio Mancini finita con due mesi di ritardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Il nuovo tetto della tribuna del “Mancini “ è ora pronto. Esattamente due mesi dopo la data del 23 gennaio originariamente fissata per la fine dei lavori (viziata da eccessivo ottimismo) e a diverso tempo di distanza in più da quando, l’estate scorsa, prima ancora che in testa gli amministratori comunali cadesse la dichiarazione di inagibilità della gradinata, era emersa la necessità di sostituire una copertura che mostrava sempre più evidenti i segni del mezzo secolo di vita e di cui all’epoca si avviò lo smantellamento.Con il corollario di polemiche e proteste da parte di chi aveva pagato per un posto coperto e per troppe domeniche si è beccato la pioggia. La Commissione per il pubblico spettacolo ha sdoganato l’opera, autorizzando lo svolgimento di Fano - Feralpi Salò, in programma domenica e dopo che invece la partita di domenica scorsa con la Fermana era stata rinviata.Per il 31 marzo, quando il “Mancini” accoglierà la Nazionale cantanti, saranno completate alcune rifiniture e verrà anche montata la cabina che ospita abitualmente parte della stampa e la sala Gos, temporaneamente alloggiata già dall’ultima gara di campionato con l’Albinoleffe, al pari dell’impianto microfonico della filodiffusione, all’interno della sede del club sul lato mare della tribuna.