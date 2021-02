Auto in sosta senza assicurazione multata ma il proprietario era morto da due anni

SENIGALLIA - Manca l’assicurazione all’auto e scatta la multa per il proprietario, che era morto però da oltre due anni. Il verbale di contestazione è stato redatto il 23 settembre 2020 dalla polizia stradale di Ancona, a seguito di un accertamento su un veicolo in sosta sprovvisto della copertura assicurativa. Era di un barista 58enne deceduto il 23 giugno 2018 a causa di un incidente stradale.

Gli agenti non potevano saperlo però. La macchina è rimasta dove l’aveva parcheggiata senza che potesse rinnovare l’assicurazione. Dopo aver compilato il verbale la macchina è stata sequestrata e trasferita nel deposito dove è rimasta in attesa che il legittimo proprietario provvedesse a pagare la sanzione e rinnovare l’assicurazione. Con il passare del tempo però nessuno si presentava così sono stati svolti degli accertamenti. E’ emerso che il proprietario dell’auto era morto oltre due anni prima del verbale contestato.



La Prefettura, con un provvedimento pubblicato mercoledì all’albo pretorio del Comune di Senigallia, ha provveduto al dissequestro del mezzo ricordando che alla morte dell’obbligato si estingue ogni procedura. L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione è stata quindi dichiarata estinta perché l’obbligo di pagare la sanzione amministrativa non si trasmette agli eredi. Il veicolo è stato messo a disposizione degli eredi che hanno però depositato un atto di rinuncia alla sua eredità. Per cercare eventuali altri eredi, fino al sesto grado di parentela, è stato quindi pubblicato il provvedimento.

