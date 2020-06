Gira in auto con a bordo più di tre etti di hashish, denunciato per spaccio

FABRIANO - In giro con l’auto, nel centro storico di Fabriano, con ben 330 grammi di hashish. L’uomo, un 42enne del posto, è stato denunciato. L’operazione è stata effettuata venerdì sera, alle 20,30, da una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Fabriano. Nel corso di un controllo i militari hanno fermato un’utilitaria. Alla guida un 42enne del posto, già noto alle forze dell'ordine.

LEGGI ANCHE:

Coltellate in via Pavese: ferite due persone, una è in gravi condizioni

Ascoli, ex carabiniere freddato dai killer: sequestrati moto e caschi, un'intera famiglia sentita in caserma

Il conducente ha subito mostrato nervosismo. I carabinieri hanno effettuato la perquisizione personale senza trovare nulla, poi è scattata la perquisizione al mezzo. Nel bagagliaio, tra le lamiere, erano nascosti 6 panetti di hashish confezionati con il cellophane per un peso complessivo di 330 grammi. Per l'uomo è così scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA