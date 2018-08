Da domani niente treni tra Fabriano e Macerata Tragitti con gli autobus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Programmati da domani alcuni interventi di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Macerata ed Albacina, sulla linea Ancona–Roma. E per consentire ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana di effettuare le attività, in programma da domani a venerdì 31 agosto, «sarà necessario - si legge in una nota di Rete Ferroviaria Italiana - sospendere la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Fabriano e Macerata e tutti i treni saranno sostituiti con autobus».I bus partiranno dai piazzali antistanti le stazioni e il loro orario di arrivo/partenza potrà variare in base alle condizioni del traffico stradale. Il nuovo programma orario dei collegamenti previsti durante l’effettuazione dei lavori è interamente consultabile su www.trenitalia.com. Digitando stazione di partenza, arrivo e data del viaggio, è possibile verificare in automatico la soluzione di viaggio alternativa. Per quanto riguarda gli interventi programmati per la prossima settimana riguarderanno in particolare la realizzazione di sottovia che permetteranno l’eliminazione di due passaggi a livello, posti nei comuni di Pollenza e di San Severino Marche, che consentiranno di rendere più veloce il tragitto.