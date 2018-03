A spasso come una turista presa giovane ladra seriale Bloccata dalla polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Ha commesso diversi furti in appartamenti nel Fabrianese per svariate migliaia di euro ed è stata denunciata dai poliziotti. Protagonista una 25enne della Romania, residente fuori città che, alla vista della pattuglia, ha fatto finta di non comprendere l’italiano. La ragazza, già nota alle forze dell’ordine, avrebbe commesso diversi furti in appartamenti nel comprensorio e in precedenza aveva rubato catenina e bracciale d’oro a un anziano durante un rapporto sessuale a pagamento.È stata rintracciata, giovedì pomeriggio, mentre passeggiava con fare sospetto tra le palazzine di viale Stelluti Scala e osservava chi entrava e usciva dal portone principale. Dopo averla monitorata per più di mezz’ora, gli agenti agli ordini del commissario Capo, Sandro Tommasi, l’hanno fermata per un controllo. Ai poliziotti ha prima dato l’impressione di non comprendere l’italiano, ma quando le hanno comunicato, in italiano e in inglese, che l’avrebbero accompagnata negli uffici di via Dante per accertamenti, la donna, con una pronuncia italiana quasi perfetta, ha riferito di essere arrivata con il treno in città per una visita turistica. Un’affermazione improbabile visto il curriculum criminale della giovane che annovera, nonostante l’età, denunce ed arresti per furti sia in abitazione che con destrezza, ricettazione ed estorsione.Sono in corso ulteriori approfondimenti da parte delle forze dell’ordine: in particolare si sta cercando di scoprire la rete di rapporti che la donna aveva instaurato con persone della zona già monitorate e denunciate per reati predatori. Il sospetto, infatti, è che possa essere complice, tra le altre cose, di una sua connazionale dedita a furti con destrezza a danni di anziani. In particolare, lo scorso giugno, il Commissariato di Fabriano ha arrestato una romena di 21 anni per furto ed estorsione ai danni di un residente 63enni che, dopo aver pattuito un rapporto sessuale, era stato fotografato in maniera improvvisa nelle parti intime per essere ricattato con la richiesta di 200 euro. L’uomo si era visto sottrarre, senza accorgersene, anche 100 euro in contanti.La 25enne, con analogo modus operandi, recentemente, aveva circuito un anziano e dopo aver concordato con lui un rapporto sessuale a pagamento all’interno dell’auto, gli aveva sottratto una catenina e un bracciale in oro. Nei suoi confronti è stato disposto l’allontanamento dal territorio comunale. I controlli avvenuti nei giorni scorsi rientrano nel potenziamento disposto dal questore di Ancona che, grazie al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha disposto l’invio sul Fabrianese di più uomini e mezzi per un maggior presidio sia di giorno che di notte.