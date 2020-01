FABRIANO - I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio intorno alle 17:15 circa a Fabriano in viale 13 luglio per un incidente stradale con due auto coinvolte, una Opel e una Jeep. La squadra sul posto ha collaborato con il personale sanitario per soccorrere il conducente della Opel e mettere i veicoli in sicurezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA