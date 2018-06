Scende dal treno col carico di hashish da 20mila euro: preso il pusher "Dollaro"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - La droga che voleva immettere sul mercato di Fabriano era addirittura firmata. I panetti erano marchiati con il simbolo del suo soprannome: “Dollaro”.Gli agenti del commissariato cittadino, dopo lunghe indagini e servizi di osservazione in borghese, sono riusciti ad arrestare K.L., 28 anni, originario del Gambia, disoccupato, con regolare permesso di soggiorno, già noto per precedenti specifici, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. E’ sceso alla stazione ferroviaria con 1,6 chilogrammi di hashish: la droga era pronta per essere venduta ai pusher locali. Avrebbe permesso di incassare illegalmente circa 20mila euro.