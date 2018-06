Il padre s'arrabbia perchè gioca alla Playstation: la polizia trova un fucile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FABRIANO - Il figlio 20enne gioca troppo con la Playstation e non esce di casa, nemmeno con la bella stagione. Il padre perde la pazienza e, dopo continui richiami e qualche bicchiere di troppo, alza la voce in maniera eccessiva. La lite verbale tra i due rischia di degenerare tanto che sono dovuti intervenire i poliziotti del Commissariato di Fabriano per tranquillizzare l’uomo e riportare, dopo un’estenuante opera di convincimento, l’armonia in famiglia.Poi la sorpresa: il padre nervoso teneva un fucile privo di marca e matricola in cantina, senza regolare porto d’armi. È accaduto, nei giorni scorsi, in un’abitazione situata nel centro della città della carta.