FABRIANO - La Culla per la vita non è temporaneamente funzionante: entro agosto l’intervento per sistemarla e attivare la nuova incubatrice. Sono quasi quattro mesi che la culla situata in prossimità del Pronto soccorso del Profili non è utilizzabile. Ci sono stati diversi problemi legati all’impianto di riscaldamento, alle misure della nuova incubatrice posizionata all’interno e alla coibentazione. Ieri l’ennesima segnalazione da parte di alcuni utenti arrivati all’ospedale che hanno notato il cartello con scritto “non funziona” e hanno chiesto di poter aggiungere un numero di telefono in caso di emergenza. A fare il punto della situazione è la presidente del Centro Aiuto alla Vita di Fabriano, Siliana Mencarelli.

APPROFONDIMENTI A LORETO Tragedia sfiorata a Loreto: un enorme pino si schianta e schiaccia un'auto

«La Culla per la vita è collegata al Pronto soccorso – dice – e lo staff ci ha segnalato che vi era un problema legato all’impianto di riscaldamento all’interno della culla». Cav e Direzione Ospedaliera hanno effettuato un sopralluogo e accertato, con un tecnico, il malfunzionamento dell’impianto di termo-regolamentazione. Si è deciso, di concerto con gli operatori sanitari, di eliminarlo perché la Culla per la vita può funzionare ugualmente, visto che l’allarme sull’eventuale utilizzo è tarato per emettere il segnale di avviso entro due minuti. Poi, però, sono arrivate criticità riguardo l’incubatrice.

«Ci è stato segnalato che era datata, non più a norma e che, quindi, va sostituita. Nei giorni scorsi, da Jesi, è arrivata la nuova – conclude la presidente Mencarelli – a breve faremo i lavori per adeguare il tutto alle misure dalla nuova incubatrice». La Culla per la vita non è stata mai utilizzata da nessun genitore. Era stata inaugurata a luglio 2016. Purtroppo dopo tre mesi rimase inattiva per colpa del terremoto che aveva reso inagibile la parte dell’ospedale dove era installata. Negli anni successivi è stata trovata una nuova posizione, quella attuale, in prossimità del Pronto soccorso, accessibile h24.