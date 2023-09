Neonata morta in culla, sul corpo scottature ed ecchimosi: indagano i carabinieri, è giallo a Caserta

C'erano scottature ed ecchimosi varie sul corpo di una bimba di circa un mese e mezzo morta in un'abitazione di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Un giallo, una brutta storia sulla quale indagano i Carabinieri della compagnia di Maddaloni che, intervenuti sul posto in seguito alla richiesta dei sanitari del 118, hanno constatato le ferite sulla neonata. Il magistrato della Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo e disposto l'autopsia, che dovrebbe tenersi nella giornata di lunedì all'ospedale di Caserta. I militari hanno ascoltato i genitori della piccola: la loro versione dei fatti sarà oggetto di verifiche. E per cercare di capirci di più su quanto accaduto, i carabinieri hanno sequestrato i cellulari dei due coniugi, lei di 19 anni, lui di 26. La coppia ha già due figli di pochi anni.

Le indagini

A pochi chilometri di distanza, sempre nel Casertano, un'altra bimba è morta nella sua culla nella stessa giornata.

La Corte di Appello di Napoli ha inasprito le pene - da 6 a 9 anni di reclusione - per Concetto Bocchetti, 49 anni e per la ex compagna Alessandra Terracciano, di 39 anni, condannati per le sofferenze inflitte al piccolo. La vicenda del neonato di Portici destò profondo sconcerto; il giudice ha ritenuto sussistenti le lesioni dolose gravissime e i maltrattamenti. A causa delle ferite riportate il neonato fu vittima di una patologia che ha messo a repentaglio la sua vita. Le ustioni determinarono diverse tipologie di danni, anche permanenti, tra l'altro al sistema riproduttivo, oltre che lo sfregio permanente del volto.