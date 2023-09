Anticiclone subtropicale, inizio settembre con il grande caldo. Ma ci saranno anche temporali: ecco dove

Meteo, l'anticiclone subtropicale che porterà caldo in queste ore in Italia è in fase di rinforzo sul Mediterraneo centro-occidentale e in espansione dalle latitudini afro-mediterranee verso l'Italia. Le conseguenze saranno un weekend stabile e termometri su con un clima che tornerà sì caldo, ma senza gli eccessi di agosto. Come spiega 3B Meteo, avremo quindi a che fare con gradevoli condizioni climatiche tardo estive, con temperature massime che a stento supereranno i 30°C e con locali picchi di circa 34°C domenica solo sulle zone interne delle isole maggiori e del Sud peninsulare. Ben poche saranno le possibilità di avere qualche pioggia, anche se non mancheranno alcuni annuvolamenti di passaggio, prevalentemente innocui. Ecco nel dettaglio le previsioni per il weekend.

Meteo sabato

Sarà una giornata stabile e in prevalenza soleggiata su tutta Italia, pur con alcune piccole eccezioni. Queste saranno rappresentate da qualche addensamento nuvoloso al mattino sulle pianure del Piemonte, in diradamento in giornata, e da altri annuvolamenti che nel pomeriggio si svilupperanno sulle Alpi occidentali e sulle Prealpi lombardo-venete. La possibilità di avere qualche fenomeno associato alla nuvolaglia alpina rimane comunqe piuttosto bassa, al più potrà scapparci qualche goccia nel corso della giornata sulle Alpi piemontesi.

Le temperature sabato

Aumenteranno le temperature su tutta Italia, seppur lievemente, con massime fino a 32/33°C su Tavoliere, Materano e zone interne delle isole maggiori. Venti a regime di brezza, salvo rinforzi da est sulle isole e da nordovest sul Canale d'Otranto.

Meteo domenica

Sarà un'altra giornata stabile e in prevalenza soleggiata, ad eccezione di qualche annuvolamento pomeridiano in formazione sui rilievi friulani, senza alcun fenomeno. Nel corso della giornata però velature e stratificazioni alte offuscheranno parzialmente il cielo sulle regioni centro-settentrionali. Anticiclone subtropicale sull'Italia, torna il caldo africano: punte di 35 gradi al Sud (e 34° anche a Roma)

Le temperature domenica

Aumenteranno ulteriormente le temperature, con massime fino a 34/35°C su Materano, Tavoliere e zone interne delle isole maggiori. Venti a regime di brezza, salvo locali rinforzi da nord-nordovest su Adriatico e Ionio e da est in Sardegna. Per la tendenza per la prossima settimana clicca qui.