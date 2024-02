Rissa in strada tra gli automobilisti per la precedenza, solo l'intervento della folla di passanti riesce a separarli

A Carinaro, in provincia di Caserta, le telecamere di sicurezza hanno ripreso una vera e propria rissa, scoppiata in mezzo alla strada, tra due automobilisti. Il motivo? Nessuno dei due ha voluto cedere la precedenza all'altro e tra un'occhiataccia, una spinta e uno strattone sono finiti per darsele di santa ragione. A quel punto, fortunatamente, sono intervenuti dei passanti per dividere i due uomini e cercare di calmarli.

La rissa

Come riporta Caserta News, la rissa ha avuto luogo nel paese di Carinaro, in provincia, e più nello specifico nei pressi della recinzione della buca in via Fiume, nel pomeriggio del 23 febbraio, intorno alle 17.

Dopo che i passanti hanno diviso i due automobilisti, gli uomini sono semplicemente risaliti sulle rispettive macchine e se ne sono andati.

Il video dell'accaduto è stato pubblicato su Facebook dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che si è espresso in questo modo sull'accaduto: «Siamo difronte all’ennesimo atto di folle violenza. Ormai basta anche una precedenza non data per scatenare una rissa. Questi due pugili da strada meritano una pena severa che gli dia il tempo di riflettere su quanto fatto. Solo l’intervento coraggioso dei cittadini presenti, che non si sono girati dall’altra parte, ha impedito che si consumasse una tragedia».