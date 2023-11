Aniello morto investito da un treno, aveva 17 anni: il giovane era sparito da giovedì sera

Orta di Atella (Caserta) sotto choc per la morte di Aniello Marino, ragazzo di 17 anni del quale si erano perse le tracce la sera di giovedì 23 novembre 2023: il giovane è stato investito e ucciso da un treno. La mamma aveva lanciato un appello sui social per ritrovarlo e anche la trasmissione di Rai 3 "Chi l'ha visto?" si era unita alle ricerche tramite i suoi canali social. Tutta la comunità del comune casertano si è stretta in preghiera in queste ore di apprensione per il suo ritrovamento. Purtroppo, nella serata di venerdì 24 novembre, il decesso del giovane è stato confermato dal sindaco di Orta di Atella, Antonino Santillo, che ha seguito la vicenda in prima persona fin dall'inizio.

Il ragazzo, per motivi ancora da accertare, sarebbe stato investito da un treno, nella serata di ieri, presso la Stazione di Frattamaggiore.

Il corpo della vittima dell'incidente ferroviario è stato trasportato all'Ospedale di Giugliano per il riconoscimento. Al momento, le forze dell'ordine non hanno ancora ufficializzato l'identificazione.