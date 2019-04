Culla killer, Fisher-Price richiama 5 milioni di lettini: almeno 32 neonati morti

«Mentre continuiamo a stare al passo con la sicurezza di tutti i nostri prodotti, dati gli incidenti segnalati in cui il prodotto è stato utilizzato in contrasto con le avvertenze e le istruzioni di sicurezza, abbiamo deciso che questo richiamo volontario è la migliore linea d'azione», ha detto l'azienda di proprietà Mattel Martedì scorso l'American Academy of Pediatrics aveva chiesto che il prodotto venisse ritirato dal mercato. Il suo presidente, Kyle Yasuda, ha descritto la culla come «mortale» e ha detto che «è necessaria un'azione immediata». Il costo del lettino sotto accusa negli Stati Uniti varia dai 40 ai 149 dollari.