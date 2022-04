Svolta per fare benzina, un camper lo travolge: a Fabriano atterra l'eliambulanza, grave un centauro

FABRIANO – Stava svoltando per entrare al distributore di benzina quando è stato centrato da un camper. Il centauro è stato portato in volo all'ospedale di Torrette con un codice rosso. L'incidente da brividi è avvenuto nel pomeriggio, poco dopo le 19, in via Dante, all'altezza del distributore Q8. Per cause in corso d'accertamento da parte dei carabinieri di Fabriano, a cui sono affidati i rilievi, il camper ha travolto il 50enne che, in sella alla sua moto, sta svoltando per accedere all'area di servizio. Subito è stato dato l'allarme al 112. Sul posto è intervenuto il 118 con l'eliambulanza che ha caricato il centauro per trasportarlo in volo a Torrette: è grave, ma è sempre rimasto cosciente. Sotto choc ma illeso, invece, l'uomo alla guida del camper.

