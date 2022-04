ANCONA - Quando ci si mette di mezzo la sfortuna. Intervento della Croce Gialla ieri sera in zona Baraccola per l'incidente - per fortuna senza particolari conseguienze - tra due auto. La cosa particolare era che uno dei due messi era appena uscito dalla carrozzeria.Una donna di 51 anni è stata portata al pronto soccorso di Torrette per tutti gli accertamenti del caso, le sue condizioni non destano comunque preoccupazione.

