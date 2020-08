Ex Jp, martedì c’è l’incontro con l’azienda poi il vescovo Massara riceve i sindacati

FABRIANO - Si accelera l’iter sulla vertenza Indelfab (l’ex Jp Industries), dopo che la proprietà ha aperto la procedura di mobilità collettiva per i 583 dipendenti (sono 304 le maestranze dei due stabilimenti fabrianesi, 279 quelle dell’impianto umbro di Gaifana), generando ansia e preoccupazione in un vasto comprensorio. E’ stato fissato per l’1 settembre, infatti, il primo incontro in sede sindacale tra l’azienda e le parti sociali per un esame congiunto della situazione.



La riunione, che avrà lungo alle 16,30, giunge a distanza di una settimana dall’avvio del confronto in sede istituzionale, scattato lunedì scorso con il vertice svoltosi all’Oratorio della Carità, nel corso del quale i rappresentanti di Fim, Fiom e Uilm hanno incontrato esponenti amministrativi ai vari livelli: locale, regionale e ministeriale. Proprio la partecipazione della sottosegretaria al ministero dello Sviluppo economico Alessia Morani si è rivelata particolarmente importante non solo perché testimonia l’attenzione del Governo su una vicenda tanto delicata quanto annosa, ma anche perché la stessa Morani, che in precedenza aveva incontrato Giovanni Porcarelli, ha ribadito che l’obiettivo è comunque quello di andare avanti con o senza l’imprenditore.

Ora, ecco che martedì prossimo comincerà pure il confronto in ambito sindacale, che proseguirà per un mese, dopodiché lascerà il posto alle trattative istituzionali. Queste ultime, per altro, osserveranno già un altro step di non poco conto con ogni probabilità entro la metà di settembre, dal momento che il Mise ha promesso di stabilire in fretta una data per proseguire il confronto avviato all’Oratorio della Carità. Intanto, sempre in riferimento agli appuntamenti fissati per la settimana prossima, va sottolineato che il 2 settembre, alle 12,30, i segretari territoriali di Cgil, Cisl e Uil e quelli di Fim, Fiom e Uilm saranno ricevuti dall’arcivescovo Francesco Massara.

