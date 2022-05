Cade dalla bici all’Eremo di Grottafucile, 47enne soccorso con l’elicottero e trasportato all'ospedale Profili

FABRIANO - Paura nella tarda mattinata di ieri per un ciclista, residente nel Fabrianese, che mentre si trovava in alta quota in prossimità dell’Eremo di Grottafucile, non lontano da Castelletta di Fabriano, è caduto dalla sua bicicletta. Sono stati i suoi compagni di escursione a dare l’allarme. Sul posto i sanitari del 118 partiti dall’ospedale Profili di Fabriano e l’eliambulanza Icaro 2 di base a San Cassiano.

I sanitari, una volta calati da Icaro 2 ed effettuate le prime pure sul posto, hanno disposto il trasferimento del 47enne all’ospedale Profili tramite eliambulanza, in codice giallo. L’uomo è stato affidato al Pronto soccorso diretto dal primario, dottoressa Loredana Capitanucci, che ha disposto gli accertamenti. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni. Ha riportato un trauma alla spalla che guarirà con un periodo di pure e riposo.

L’eremo di Grottafucile, nel Parco naturale Gola della Rossa e di Frasassi è nato per opera di San Silvestro, il fondatore dell’ordine silvestrino sepolto a Fabriano che lì si rifugiò in vita eremitica nel 1227. Una struttura a cui i fabrianesi sono molto affezionati anche se oggi dei locali originari resta molto poco.

