Cade dalla mountain bike, paura per un ciclista: soccorso dall'elicottero del 118 sull'Eremo di Grottafucile

FABRIANO – Paura nella tarda mattinata di oggi per un ciclista, residente nel Fabrianese, caduto dalla sua mountain bike mentre si trovava in alta quota nei pressi dell'Eremo di Grottafucile, non lontano da Castelletta di Fabriano. Sono stati i suoi compagni di escursione a dare l'allarme. Sul posto il 118 con l'eliambulanza. I sanitari, una volta calati da Icaro-02, dopo le prime cure sul posto hanno disposto il trasferimento in volo del 47enne all'ospedale Profili di Fabriano, in codice giallo. Ha riportato un trauma alla spalla.

