Esperienza all'estero per quindici studenti della provincia di Ancona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Sono 15 i ragazzi della provincia di Ancona che il prossimo anno scolastico lo trascorreranno all’estero con il programma High School di WEP. Grazie a questo programma, i giovani anconetani potranno frequentare una scuola straniera per un trimestre, un semestre, un anno, ospitati da una famiglia del posto per tutta la durata del soggiorno. Gli studenti anconetani hanno preso parte all’Orientation WEP che si è tenuto a Caorle dal 10 al 12 maggio insieme ai futuri exchange students in partenza da tutta la Penisola (circa 1200), durante il quale sono entrati in contatto con la cultura del paese dove andranno a vivere. L’obiettivo dell’Orientation WEP era preparare i ragazzi ai prossimi mesi vissuti lontano da casa, fornendo informazioni, conoscenze e curiosità sul paese ospitante.Dal 2009 è cresciuto del 152% il numero di ragazzi che hanno deciso di intraprendere questa avventura. Le mete più gettonate rimangono Usa(37%), Canada (19%), Australia (15%), ma si registra un significativo aumento del numero di ragazzi che scelgono Paesi come Spagna, Francia, Messico Argentina e Sudafrica.