Elezioni, sorteggiato l'ordine dei candidati ad Ancona. Tutti i nomi nelle 13 liste presentate

STEFANO TOMBOLINI

FRANCESCO RUBINI

DANIELA DIOMEDI

VALERIA MANCINELLI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - L'ufficio elettorale di Ancona, dopo aver completato l'istruttoria sulle liste presentate per le elezioni comunali ha estratto la posizione dei candidati e delle liste, sulla scheda elettorale per il 10 giugno, quando gli anconitani saranno chiamati ad eleggere il sindaco.L'estrazione ha messo in fila i candidati sindaci in questo modo: Stefano Tombolini, Francesco Rudini, Daniela Diomedi, Valeria Mancinelli.Questa la posizione delle liste e i candidati.Daniele BerardinelliVincenzo RossiSilvio ScaliCarlo BurchianiMauro AgostiniMarco ArdoneAntonella BartozziLaura BastianelliAlessandra BenedettelliEugenio ConigliaroStefania Teresa Dai PràAlessio ForestieriLuca FranchiniGiovanni GiambancoLucia GiovagnoliMarika MangiacristianiRossano ManzottiAlessandro MauriziIsabella MauriziMaria Teresa MersichSimona Michelini PalmioliAntonella Katia MonacizzoGianluca MoriniMarcos Felipe PetroliniAlberto PolentaRaffaele RanalliArianna SilvestriniMichael SimeoneRosetta Ramona StaglianòGianluca TrentaAlessia VenarucciFelice VerrielloMarco BevilacquaFrancesco LucianiDavide QuartiMichele MontesiMaurizio LamoneaMarco AusiliRosella RossiniAntonella AndreoliMaria Grazia De AngelisAmbretta BenvenutiGualtiero CariniLuciano Cirilli-FioravantiFlavio AnseviniMichele ForgioneLorenzo FioriAlessio CipollettiErmelindo CannavicciLara SturbaGianfranco De FelicePaola VeresaniCinzia BaldoniUgo MannellaAnna Paola AntogniniClaudio FurlanettoEzio BurattiniWilliam VitaliIrene MarinozziSara LombardiAngela ConsoleSiro ChiuchiùSilvana TomassoniMatteo CariddiSergio CapitoliMaria Chiara MoroniMassimo MelesGabriella GiaccagliaAngelo De CaridiValentina SecondiniPierino GhergoGraziella RocchiLuigi ChiucconiAnna Rita BozziMichelangelo De VecchisGiuliana GiachiBarbara MarinelliRossella RossiPaola PerucciStefania SegatoriOmar EmergentiMarco TelarucciArmida CeccarelliRosella DonsantiDomenico ZingaroSara CeccarelliCarlo CiccioliAngelo EliantonioMaria Cristina AscenzoEnrico BigoniAlessio BotticelliMassimo BugariMatteo CanafogliaMarco CandelaresiFederica CasalinoLuigi D’AndreaAndrea Di PatrizioFabiola FavaGiorgio GiorgettiRoberta GusellaGiuseppe IesceSaba Isak Zeggai in SalvatoreOrlanda LatiniMarco LorenziniAngelica LupacchiniAlessandro MannariniCristian MorbidoniPasquale Nocella detto LinoGiovanni NuaraSilvia PennucciRosella PepaLoriana PicciafuocoAlessandra PierangeliPaola SargentoniAndrea SbaffiEnrico SbaffiRoberto ScarpiniValentina TonnarelliGianni CiottiMaria Grazia Giorgetti FaviaSaturnino Di RuscioFederica Barone LumagaMeriban BakalliPatrizia BertarelliPatrizia BianchiAlessandro CamponiDaniele CaponeGiampaolo CiprianiGiorgio CutiniSelman DermyshiMarco FerramondoAlessandro GagliardiniFrancesco GiganteAugusto GiorgettiNadia ImperatoRiccardo IoannacciFranca LiberottiMario MarelliAbilio Montes QuispeMassimiliano OsimaniDaniele PerucciLorella PucaPatrizia VaccariniIlaria ZeppiSimone PizziArnaldo IppolitiMassimo AlbertiniDomenico AllegriMaurizio BarigelliTeodoro BuontempoGabriele CintiPaolo CirilliCarla Calamba CompraPaola Dal MonteElena D’AquannoFrancesco D’AquinoAlessia FedericiMaurizio FucciGilberto GismondiMauro GorgoloniMartina HinnaAntonio ItaliaMauro MarchettiDavid MarianiAntonello MariottiElisabetta MoracaEmilia PelosiAlessandro PetittiCarlo PiccininiJacopo RoscioniSandro StoppaValentina SturaniDomenico TaddeiCinzia TolomeiFiorina Bivolari UrsacheFrancesca VecchiettiCatia Franca MastantuonoLoretta BoniValerio CuccaroniLuciano MarianiRiccardo PicciafuocoRaimondo Oskar BarrileGiovanni Cucho BelegniFrancesco BoldriniLuca BonventiSalvatore CammarataLucia CapursoEdelvais CesarettiManuela CorviGiacomo CurziSara EvangelistaSamuele GherardiGiacomo GnemmiFrancesco GraziosiMaria Victoria KouameSilvia LasteiSilvia MatricardiGiampaolo MilziFrancesca MorettiRiccardo PalombiniBarbara ParadisoEnnio PattarinMichele PietroniMarco ProvincialiMarta RossiniGiacomo SabbatiniStefano StefanelliPatrizia TaleviAndrea AureliAlessandro BertiCarla CarloniAlessandra Di DonatoCaterina DoniaVincenzo FasoliGiovina FiglioliaAlessandro GhiottiAntonio GhiottiSimone GrandeMargherita HibelDaniela ManciniMarco MartiniRuggero MicioniAntonio MignoneEugenio MocchegianiFrancesca MoronciniGiancarlo PalestiniStefania PancioniAnna Maria PaparussoMarco PettaGianluca QuacquariniGiuliana RubinoLorella SchiavoniGilberto SeraoMatteo SiniAnnarita SordoniNilo SperanziniDario StilloAndrea VecchiettiEspedito ViolanteMarco ZingarettiStefano ForesiMerheb Al MerhabyJessica AmicucciMarco Ascoli MarchettiMario BarcaCecilia BianchelliFrancesco BorgognoniMaddalena BoscaroRaffaella BrescaDomenico CacciariPietro CasalottoChiara CensiSusanna DiniMassimo DurantiTommaso FagioliMichele FanesiFederica FiordelmondoClaudio FreddaraSandra GambiniMirella GiangiacomiElisabetta IobbiMassimo MandaranoGiorgio MarchettiLorenzo MorbidoniPierpaolo PaoloniSimone PelosiClaudio PietroniBenedetta RidoniMarta SabbatiniTommaso SturariWladimjr TrujaSilvia ValenzaTommaso SannaMatteo VichiBona FinocchiMarco GnocchiniElisa AncaraniMichela BastariLeonardo BrocanelliClaudia BrunoGiorgio CanaliEmanuela CocoEmanuela DurantiFabiana FinauriniAndreea Letitia FofiuFranco GattafoniMauro GiulianiIlda HodoKarafile KajioSanaa KoubiKlara KrakulliFlavio LeoniAstrid MarchegianiDaniela MarzoliAlberto Tersino MazziniCaterina MerolaAntonio OcchineroAlberto PacellaSabrina PetrocchiGiuseppe SavioRoberto TrignaniAngelo VillaniMattia VincenziSimona AccorroniCristina AndreoliPietro BiondiEdoardo BoscaratoAlfredo B. CartocciAndrea CorinaldesiGiacomo DomenichelliMassimo FazziniPaolo GiampaoliMaria Rita ManzottiValeria MarchesiGiuseppe MascinoEgildo MessiIacopo MezzoperaEmma MontesiGuido PaoliniMassimiliano PigliapocoFausto RicciLucia TrentaAndrea VigniniSonja De StefaniMario FicoseccoStefania GabbianelliAlberto GiorgettiGiulia OrlandiniRoberto PapaPatrizia SerangeliMichele PolentaMarcello MilaniPietro TorchiaRoberto RubegniDiego LucchettiGabriella CampopianoClaudio Di BattistaDiego UrbisagliaAlessia CimarelliDaniela CapannaDonatella MontanariFabiola ZolottiFranco StazioGiacomo MencarelliGiovanni MarzialiMarco NocchiNicoletta D’AmbraPaolo BonettiRoberta MontalbiniRoberta PelosiRoberta RosiRoberto TommasoniSabrina CinciripiniTania AndreatiniFiorenzo PistelliRoberta AgostinelliSauro BadaloniMassimo CanafogliaPaola CascianaLisa CecconiGladys ColladoMauro MaglioniMarcello MancinelliMichele MarchegianiPierfrancesco MarcucciDavid MarinelliFernando MediciLino NicolettiGiuseppe OrlandoVittorio PetrucciPaola PrincipiIolanda RoccheggianiDesia SantamarianovaSimonetta SpadoniLaura StrologoLuisa Verdini