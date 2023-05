​Elezioni, Simonella: «Il centrodestra non è la maggioranza di Ancona. Noi aperti a forze vicine»

ANCONA- «Mi pare evidente in questo momento che il centrodestra, che aveva schierato la presidente del Consiglio e quasi tutti i ministri che sono venuti, non è la maggioranza di questa città, questo è una dato. La sinistra, tutta la sinistra, è in maggioranza». Lo ha detto la candidata a sindaca di Ancona, Ida Simonella, assessora al porto uscente dalla giunta di centrosinistra guidata da Valeria Mancinelli.

Il ballottaggio

Si prospetta il ballottaggio. «In realtà lo scenario che si prospetta è quello del ballottaggio - commenta Simonella - che avevamo previsto anche prima: io sono molto cauta, molte sezioni mancano, i dati sono ancora molto oscillanti, mancano sezioni anche importanti per il centrosinistra, ci terrei a commentare solo alla fine».

In ogni caso, ribadisce Simonella, «il centrodestra non è maggioranza in città. La sinistra, tutta la sinistra, è in maggioranza. I rapporti con le altre forze politiche per l'eventuale ballottaggio? Adesso è prematuro voglio essere cauta fino a che non si consolidano i dati, tutti gli scenari sono aperti. Abbiamo detto sempre che siamo molto aperti a tutte quelle forze che per sensibilità e appartenenza, anche per alcune posizioni che ci vedono vicini, possono dare un contributo al ballottaggio».