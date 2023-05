Elezioni Ancona, Rubini ago della bilancia nel ballottaggio: «Nessuna alleanza tra noi e il centrodestra»

ANCONA- Con il ballottaggio che va delineandosi tra i candidati Ida Simonella (centrosinistra) e Daniele Silvetti (centrodestra, avanti rispetto all'avversaria) per il ruolo di prossimo sindaco di Ancona, il ruolo di ago della bilancia è pronto a rivestirlo Francesco Rubini leader di Altra Idea di Città. Con la sua coalizione, attestandosi intorno al 6% (in attesa dei dati definitivi), potrebbe determinare le sorti del governo cittadino per il prossimo mandato:

«Il voto si è polarizzato»

«Il dato che emerge - ha spiegato Rubini - è che il voto si è polarizzato.

Gli elettori hanno scelto di premiare i grandi blocchi. Gli unici sopravvissuti a questa polarizzazione siamo noi. Nessun altro può dirsi sopravvissuto. Attestiamo la scomparsa del Movimento 5 Stelle a livello cittadino rispetto alla scena nazionale. Rispetto al ballottaggio confermiamo la centralità dei temi: Area Marina Protetta, no alla banchina per le grandi navi, apertura stazione marittima e ripresa del discorso legato alla metropolitana di superficie. Li proporremo a chi andrà al ballottaggio e ci misureremo».

«Centrodestra? Nessuna alleanza»

Parlando di possibili apparentamenti Rubini fa chiarezza: «Nessuna alleanza tra noi e il centrodestra, sul resto non ci riteniamo padroni dei nostri elettori. La mia storia personale non è in discussione, non voglio poltrone o altro. Restiamo liberi e indipendenti».