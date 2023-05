Elezioni, Simonella: «Il centrodestra non è la maggioranza di Ancona»

ANCONA- «Mi pare evidente in questo momento che il centrodestra, che aveva schierato la presidente del Consiglio e quasi tutti i ministri che sono venuti, non è la maggioranza di questa città, questo è una dato. La sinistra, tutta la sinistra, è in maggioranza». Lo ha detto la candidata a sindaca di Ancona , Ida Simonella, assessora al porto uscente dalla giunta di centrosinistra guidata da Valeria Mancinelli