Droga e altri reati: Daspo urbano per un 28enne a Falconara. Non potrà avvicinarsi a stabilimenti, piazze e aree cittadine

FALCONARA- Non potrà transitare sul lungo mare di Falconara, compresi gli stabilimenti balneari, e in determinate aree e piazze secondo il provvedimento di Daspo urbano emesso dal Questore di Ancona Cesare Capocasa. Destinatario un cittadino di origini marocchine di 28 anni pregiudicato per una serie di reati legati alla droga.

LEGGI ANCHE: Ancona, la Questura punta sulla prevenzione: un avviso orale e due fogli di via obbligatori nelle ultime ore

La decisione

Il giovane, già noto, ha accumulato diversi precedenti penali compresi reati contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la fede pubblica e violazioni alle norme generali negli ultimi tre anni.