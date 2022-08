Ancona, donna soccorsa nel camerino: «Aiuto, ho uno shock anafilattico». Ma era solo una macchia lasciata dai pantaloni nuovi

ANCONA - Va nel camerino di un negozio, si prova dei pantaloni e poi si mette ad urlare: «Aiuto, sto avendo uno shock anafilattico». Paura ieri pomeriggio in un centro commerciale della Baraccola, dove è stata soccorsa una donna di 43 anni. La cliente, spaventata, ha chiesto aiuto quando ha visto una macchia sulla gamba: era la tintura rilasciata dal pantalone che stava provando. Allarmata dal possibile shock anafilattico, ha richiesto l'intervento del 118. sul posto è arrivata un'ambulanza della Croce Gialla che ha portato la donna in ospedale per accertamenti. Per i rilievi sono intervenuti anche i carabinieri.