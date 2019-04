Donna accusa crisi respiratoria in centro â€‹Soccorso ad ostacoli:è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Automedica del 118 e ambulanza della Croce Gialla non riescono a passare per soccorrere una donna in crisi respiratoria, infermieri e personale medico hanno dovuto raggiungere a piedi l’abitazione in corso Garibaldi, portando a mano la barella, l’ossigeno, il defibrillatore e le borse con i medicinali. È stato un soccorso al cardiopalmo quello di questo pomeriggio in centro ad Ancona: una signora di 80 anni chiedeva aiuto per una crisi respiratoria. Sul posto automedica e ambulanza, che però non sono riuscite a passare nè dal varco davanti al Caffè Giuliani nè da via Leopardi a causa dei furgoni fermi ai lati della strada e dalle auto in sosta. Una corsa contro il tempo che ha costretto il personale paramedico a parcheggiare in corso Stamira e a raggiungere a piedi l’abitazione, salvando l’anziana e trasportandola a Torrette in condizioni comunque piuttosto serie.