OSTRA La comunità in lutto per la scomparsa di Daniele Conti. Aveva 58 anni. Era molto conosciuto ad Ostra, dove aveva gestito per tanti anni la ditta di distribuzione di bevande, la Valmisa Bibite, come socio titolare. Proprio il suo lavoro l’aveva portato a contatto con molte altre attività che riforniva in tutta la vallata, da cui l’azienda aveva preso il nome.

Da tempo lottava contro una malattia che non gli ha lasciato scampo. La camera ardente è stata allestita presso la casa funeraria Casci Ceccacci a Passo Ripe di Trecastelli, in via Matteotti 9, dove si potrà visitare dalle 8.30 alle 15, prima che il feretro parta per raggiungere il santuario della Madonna della Rosa di Ostra. Qui alle 16 di oggi si terrà la cerimonia funebre. Seguirà il trasporto al crematorio di Fano. Numerosi i messaggi di cordoglio e affetto, comparsi sui social ieri non appena si è diffusa la notizia della sua scomparsa.