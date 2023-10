Montecchio in lutto, si è spento Claudio Imperatori: volto storico nel distretto industriale pesarese e marchigiano dell'arredo e del mobile

VALLEFOGLIA - Claudio Imperatori si è spento questa notte all'età di 69 anni. Un uomo molto noto a Montecchio e nel Pesarese per l'attività di tre generazioni nel distretto industriale marchigiano dell'arredo e del mobile. Lascia la moglie Donatella, il figlio Ivan, l'adorata nipotina Stella, il fratello Alessandro e una famiglia molto unita.

Tabu Spa

Sin dagli Anni '70 gli Imperatori sono stati uomini di fiducia ed esperti rappresentanti di Tabu Spa, eccellenza canturina nel mondo nella tintoria del legno e produttrice di semilavorati per l'industria del mobile: piallacci naturali tinti e multilaminari, superfici in legno per arredi e progetti di interni.

La famiglia

A cominciare dal papà Emilio, proseguendo con i fratelli Claudio e Alessandro, gli Imperatori hanno accompagnato Tabu sin dalla sua nascita nel 1963, tramandando il mestiere di padre in figlio; già da anni é attivo in azienda Ivan Imperatori, figlio di Claudio.

Claudio Imperatori é ricordato da tutti coloro che lo hanno conosciuto come uno strenuo lavoratore, devoto, capace di grandi sacrifici, leale e affidabile. Un amorevole padre di famiglia e un nonno legatissimo alla piccola nipotina. «La grande famiglia di Tabu oggi vive un giorno di grande dolore e siamo tutti profondamente scossi» dichiara il presidente Enrico Tagliabue. «Siamo tutti uniti in questa perdita di un uomo di raro senso del dovere e del lavoro, con una grande umanità e con un profondo senso dell'amicizia. Ci mancherà molto» dichiara Andrea Tagliabue, Vice Presidente di Tabu. Appassionato sportivo, vicino da sempre al calcio locale. I funerali si svolgeranno sabato pomeriggio alle 14.30 nella Chiesa di Montecchio.